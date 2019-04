Belgiens Premier-League-Star : Chelsea-Trainer findet 100 Millionen für Eden Hazard „zu billig“

London Während in Deutschland über einen Wechsel von Thorgan Hazard spekuliert wird, buhlen die Topklubs der Welt seit Wochen um seinen Bruder Eden. Was klar ist: Er wird nicht günstig.

Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hält selbst eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro bei einem Wechsel von Topstar Eden Hazard zu Real Madrid für ein Schnäppchen. „100 Millionen Pfund ist zu billig in diesem Markt, das haben wir bei allen Preisen in den letzten Transferfenstern gesehen“, sagte der Trainer des englischen Erstligisten am Montagabend nach dem 2:0-Sieg gegen West Ham United. Der Belgier Hazard, der beide Treffer erzielte, steht spanischen Medien zufolge dicht vor einem Wechsel nach Madrid zur kommenden Saison.