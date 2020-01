2:0 gegen Manchester United : Trainer Arteta feiert ersten Sieg mit Arsenal

London Der FC Arsenal hat seinen ersten Sieg unter Trainer Mikel Arteta gefeiert. Die Gunners besiegten Manchester United mit 2:0.

Der FC Arsenal hat das Traditionsduell in der Premier League gegen den englischen Fußballrekordmeister Manchester United 2:0 (2:0) gewonnen. Mit einem erneut agilen Ex-Weltmeister Mesut Özil waren die Gunners am Mittwochabend die deutlich bessere Mannschaft und siegten erstmals unter Neu-Trainer Mikel Arteta. Mit 27 Punkten hat der FC Arsenal als Tabellenzehnter zumindest den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Man United bleibt auf Rang fünf.