14 Punkte Rückstand auf Liverpool : City-Trainer Guardiola hakt Titelkampf in der Premier League ab

Pep Guardiola. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Wolverhampton 14 Punkte beträgt der Rückstand von Manchester City auf Tabellenführer Liverpool in der Premier League. Trainer Pep Guardiola glaubt deshalb nicht mehr an eine Titelverteidigung und macht sich sogar Sorgen um die Teilnahme am Europapokal.

Pep Guardiola hat den Kampf um den Titel gegen Jürgen Klopp vorerst abgehakt. Der spanische Trainer bezeichnete es als „unrealistisch“, dass er mit Manchester City zum dritten Mal in Serie die englische Fußballmeisterschaft gewinnen wird. 14 Punkte beträgt der Rückstand der Citizens nach der 2:3-Niederlage am Freitag bei den Wolverhampton Wanderers auf den einsamen Spitzenreiter FC Liverpool. „Der [Abstand] ist seit langem groß“, sagte Guardiola.

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München macht sich eher Sorgen, dass sein Team noch weiter in der Tabelle abfallen wird. „Wir können jetzt nicht aufgeben, denn sonst werden wir nicht europäisch spielen. Wir sind es gewohnt, oben zu stehen. Jetzt müssen wir kämpfen“, erklärte der 48-Jährige. Der Club aus Manchester rangiert derzeit mit einem Zähler hinter Leicester City auf Platz drei. Der FC Chelsea folgt als Vierter mit sechs Punkten Rückstand.

Sein Team müsse Liverpool nun vergessen und sich darauf konzentrieren, das Spiel gegen Sheffield United am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) zu gewinnen, sagte Guardiola. „Wir müssen an das nächste Spiel denken und daran, unsere Spiele zu gewinnen.“

(lt/dpa)