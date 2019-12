Jetzt 14 Punke hinter Liverpool : Manchester City patzt in Wolverhampton

Wolverhampton Der Vorsprung des FC Liverpool an der Spitze der Premier League wächst immer weiter. Nun hat Verfolger Manchester City patzte in Unterzahl bei den Wolverhampton Wanderers.

Der Vorsprung von Jürgen Klopps FC Liverpool in der englischen Fußball-Meisterschaft wird immer größer. Am Freitagabend verlor Verfolger und Meister Manchester City in einem kuriosen Spiel bei den Wolverhampton Wanderers mit 2:3 (1:0). Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola bleibt einen Punkt hinter Leicester City nur Tabellendritter - der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt bereits 14 Zähler. Die Reds, die Leicester am Donnerstag mit 4:0 besiegt hatte, haben zudem ein Spiel weniger absolviert.