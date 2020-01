Premier League im Überblick : Guardiola gewinnt Duell der Ex-Bayern-Trainer

Manchester Ausgerechnet bei seinem Vorgänger beim FC Bayern München gibt es für Trainer Carlo Ancelotti die erste Niederlage als Trainer des FC Everton. Leicester City gewinnt weiter. Die Premier League im Überblick.

Pep Guardiola hat mit Manchester City dem Italiener Carlo Ancelotti die erste Niederlage als Coach des FC Everton zugefügt. Im Duell der ehemaligen Bayern-Trainer siegte City am Mittwoch in der englischen Premier League durch zwei Tore des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Gabriel Jesus (51. Minute/58.) mit 2:1 (0:0). Richarlison (71.) konnte nur noch verkürzen. Mit 44 Punkten bleiben die Citizens auf Rang drei, elf Zähler hinter dem FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp trifft am Donnerstag auf Sheffield United.