Glücklicher Sieg zum Abschluss : Klopps Liverpool weiter auf Titelkurs

London Ein umstrittenes Tor sorgt für den FC Liverpool im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers für die Entscheidung. Ein früherer Bundesliga-Torhüter leitet dagegen die Arsenal-Niederlage im London-Derby gegen Chelsea ein.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool kommen der ersten englische Fußballmeisterschaft nach 30 Jahren immer näher. Sadio Mané schoss am Sonntag im letzten Auftritt des Jahres 2019 das Team des deutschen Trainers zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers. Durch den zehnten Premier-League-Erfolg nacheinander und dem 50. Liga-Heimspiel ohne Niederlage in Serie führen die Reds die Tabelle mit 55 Punkten souverän an. Leicester City folgt mit 42 Zählern und einem Spiel mehr auf dem Konto.