Nach Trennung von Emery : Mertesacker hilft bei Arsenal aus

Per Mertesacker. Foto: dpa/Matt Dunham

London Nach der Trennung von Trainer Unai Emery hilft Ex-Weltmeister Per Mertesacker beim FC Arsenal kurzfristig auf der Trainerbank aus.

Der 104-malige Nationalspieler, der bei den Londonern die Fußball-Akademie leitet, unterstützt am Sonntag im Auswärtsspiel bei Norwich City Interimstrainer Freddie Ljungberg. Das teilte Arsenal am Samstag mit. Der englische Premier-League-Club hatte sich am Freitag nach der 1:2-Europa-League-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt von Emery getrennt.