„Werde neue Fehler machen“ : Neuer Tottenham-Coach Mourinho zeigt sich selbstkritisch

London Jose Mourinho hat sich bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von Tottenham Hotspur von einer ungewohnten Seite gezeigt. Der sonst exzentrische Starcoach war überraschend selbstkritisch.

"Ich werde euer Vater sein, euer Freund oder eure Freundin - was immer ihr wollt", rief er Harry Kane und Co. laut der portugiesischen Zeitung Record bei seiner ersten Ansprache zu. Beim Training tätschelte er Kane väterlich den Kopf, für Heung-Min Son gab es eine herzliche Umarmung und für den Rest: Liebe. Er brauche keine neuen Spieler, sagte Mourinho. Die, die da seien, "sind die besten Geschenke. Ich liebe diese Mannschaft!" Es war, als hätte sich Knecht Ruprecht als netter Nikolaus verkleidet.

"Ich bin demütig", sagte der 56-Jährige, "es geht nicht um mich, es geht um den Klub und die Spieler." Weil er so oft von Demut sprach, wurde der einstige "Special One" von der englischen Presse als "The Humble One" veralbert. Für seine früheren Fehler sei er "allein verantwortlich", betonte Mourinho, die alten Patzer würden ihm aber nicht noch einmal unterlaufen: "Ich werde neue Fehler machen."