Fußball : Dazn verlängert mit Experte Mertesacker

Per Mertesacker mit seinem Abschiedsspiel. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Per Mertesacker bleibt dem Streamingdienst Dazn als Experte für die Champions League erhalten. Auch die Verträge mit vielen anderen Kommentatoren, Experten und Moderatoren wurden verlängert.

Der 2014er-Fußball-Weltmeister Per Mertesacker (34) wird als Dazn-Experte auch in der kommenden Saison die Spiele der Champions League begleiten. Dies gab der Streaming-Dienst am Mittwoch bekannt.