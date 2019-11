Liverpools Wijnaldum über Rassismus : Würde auch Champions-League-Finale verlassen

Düsseldorf Champions-League-Sieger Georginio Wijnaldum hat klare Konsequenzen angekündigt, sollte er mit Rassismus konfrontiert werden. Zudem forderte er mehr Schutz für die betroffenen Spieler.

Den Platz bei rassistischen Beleidigungen zu verlassen, sieht der England-Legionär als alternativlos an: "Warum sollte ich in einem solchen Fall spielen? Jeder sollte so handeln und vom Spielfeld gehen. Auf diese Weise unterstützt man die andere Person, warum also sollte man noch weitermachen? Wenn du weiterspielst, wird es nie aufhören."