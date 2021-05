Fan-Rückkehr in Danzig : 9500 Zuschauer bei Europa-League-Finale zugelassen

Der Pokal der Europa League. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Danzig Das Finale der Europa League in Danzig findet mit Zuschauern statt. Bis zu 9500 Fans dürfen das Endspiel in Danzig verfolgen. Das teilte die Uefa am Montag nach der Zustimmung der polnischen Behörden mit.

Das Finale der Europa League in Danzig dürfen bis zu 9500 Fans verfolgen. Wie die Europäische Fußball-Union am Montag nach der Zustimmung der polnischen Behörden mitteilte, darf das Stadion zum Endspiel am 26. Mai mit bis zu 25 Prozent der verfügbaren Kapazität ausgelastet werden. Ausländische Besucher müssen die zu diesem Zeitpunkt gültigen Einreise- und sonstigen Corona-Beschränkungen in Polen beachten. Der Vorverkauf der Tickets begann am Montag und endet am Freitag um 14.00 Uhr.

Die Halbfinal-Rückspiele finden an diesem Donnerstag statt. Manchester United nimmt einen klaren 6:2-Vorsprung zur zweiten Partie gegen AS Rom mit, der FC Arsenal will in London das 1:2 gegen den FC Villarreal aus Spanien aufholen.

(dpa/old)