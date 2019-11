3:2 bei West Ham : Liverpool siegt weiter - Mourinho mit erfolgreichem Comeback

London Startrainer Jose Mourinho ist mit einem Sieg in die Premier League zurückgekehrt. Der Portugiese feierte mit Tottenham Hotspur einen Sieg bei West Ham United. Sowohl Liverpool als auch Manchester City konnten ebenfalls gewinnen.

Der FC Liverpool hat in der Premier League dank eines späten Treffers des ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag 2:1 (0:0) bei Crystal Palace. Sadio Mané brachte den Champions-League-Sieger kurz nach der Pause in Führung (49.). Nach dem Ausgleichstreffer in der 82. Minute durch Wilfried Zaha sorgte Firmino nur drei Minuten später für die Entscheidung (85.).