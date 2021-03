Mit einer Trage vom Platz gebracht : Özil mit Schmerzen vom Platz - 1:1 von Fenerbahce gegen Podolski-Club

Istanbul Mesut Özil hat sich in seinem siebten Einsatz für Fenerbahce Istanbul womöglich schwerer verletzt. Sein Team ließ im Kampf um die türkische Meisterschaft Punkte liegen.

Özil wurde dabei mit einer Trage vom Platz gebracht. Die Arme hielt er sich über das schmerzverzerrte Gesicht. Der Mittelfeldspieler war vorher bei einem Zweikampf mit dem linken Fuß umgeknickt. Trainer Erol Bulut bestätigte eine Verletzung am Knöchel, gebrochen soll dem Coach zufolge aber nichts sein. Wie schwer die Blessur ist, war am Abend weiter offen.

Nach seinem Wechsel vom FC Arsenal in die Türkei kam Özil in Liga erst sechsmal zum Einsatz. Zudem stand er einmal im Pokal in der Startformation von Fenerbahce, das mit dem Remis auch einen leichten Rückschlag im Kampf um die türkische Meisterschaft kassierte.

Nach der Führung der Gäste durch Fredy in der zwölften Minute gelang Enner Valencia in der 83. Minute der Ausgleich, Özil stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz, er musste in der 67. Minute runter. Dafür würde Podolski bei den Gästen nach dem Gegentor eingewechselt. In der Nachspielzeit wurde ein Elfmeter für die Istanbuler vom Videoreferee wieder zurückgenommen.