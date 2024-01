Verdacht auf Steuervergünstigungen Französisches Finanzministerium wegen Neymar-Transfer durchsucht

Bei den aktuellen Ermittlungen geht es um die Frage, ob Hugues Renson als ehemaliger Vizepräsident der Nationalversammlung versucht hat, von der Regierung „Steuervorteile“ für PSG beim 222-Millionen-Euro-Transfer zu erlangen. In einem am 21. November an den Untersuchungsrichter übersandten Untersuchungsbericht, der von AFP eingesehen wurde, werde die Frage nach einem möglichen „Einflusshandel“ gestellt, in den Herr Renson verwickelt sein könnte.