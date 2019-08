HSV-Trainer : Hecking will Jatta unterstützen – auch bei Fehlverhalten

Berlin Trainer Dieter Hecking vom Hamburger SV hat Bakery Jatta angesichts des Wirbels um dessen Identität alle Unterstützung zugesagt. Dies gelte auch, falls dem Gambier ein Fehlverhalten nachgewiesen werden könne.

Der Verein werde dann alles machen, so Hecking, "damit er das erfährt, was er braucht, nämlich Vertrauen". Jatta hatte beim 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen in der Startelf gestanden und bis zur 72. Minute gespielt. Die Hamburger Fans solidarisierten sich mit Jatta und entrollten ein Plakat mit der Aufschrift: "Bakery: No matter what, we got your back" (Wie auch immer, wir geben dir Rückendeckung).