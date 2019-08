Ex-Chemnitzer Frahn wehrt sich gegen Rauswurf : Chemnitz-Spiel gegen HSV könnte brisant werden

Chemnitz Das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem Hamburger SV bietet eine große Brisanz. In Sachsen herrscht nach der Entlassung von Kapitän Daniel Frahn Unruhe, beim HSV schlägt der Fall Bakery Jatta große Wellen.

Dieter Hecking wirkte angespannt. Der "Fall Jatta" war nicht spurlos am Trainer des Hamburger SV vorbeigegangen, die vielen Fragen passten ihm überhaupt nicht. "Alles stürzt sich drauf. Und am Ende des Tages muss man erstmal die Beweislage abwarten", sagte der 54-Jährige. Seit Tagen sorgen die Zweifel an der Identität seines Profis Bakery Jatta für große Unruhe an der Elbe.