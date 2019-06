Trainingsauftakt in Hamburg : HSV-Coach Hecking will nicht vom Aufstieg reden

Hamburg Dieter Hecking soll den HSV im zweiten Anlauf zurück in die Bundesliga führen, am Mittwoch bat der neue Trainer seine aufgerüstete Mannschaft zum ersten offiziellen Training.

Dieter Hecking strahlte. Der gelungene Auftakt in seine Mission beim HSV. Das herrliche Sommerwetter in Hamburg. Und dann lief der neue Hoffnungsträger auf dem Weg in die Kabine auch noch Helm-Peter in die Arme. Er sei "die einzige Konstante beim HSV", rief Hecking dem längst legendären Kult-Fan des Traditionsklubs zu und posierte lachend für ein Selfie: "Ich wollte einmal mit Dir zusammenarbeiten."