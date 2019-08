Asyl-Wirbel um HSV-Profi Bakéry Jatta : Jetzt schaltet sich Ex-Coach Bruno Labbadia ein

Hamburg Bakery Jattas erster HSV-Coach Bruno Labbadia hat sich positiv über den Flüchtling geäußert, dessen Identität gerade geprüft wird.

„Als wir Bakery das erste Mal im Training gesehen haben, hat man gleich gemerkt, dass er etwas Außergewöhnliches hat. Natürlich haben wir gedacht: Ist ja Wahnsinn, dass der noch nie in einem Verein gespielt hat. Aber das hat für uns keine Rolle gespielt“, sagte Labbadia der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) über die Verpflichtung im Juni 2016. Der 53 Jahre alte Fußball-Lehrer war damals Jattas erster Trainer beim Hamburger SV.

Dass Jatta bei seiner Einreise nach Deutschland nach eigenen Angaben noch minderjährig war, wird nach Recherchen der „Sport Bild“ in Frage gestellt. Der Spieler, der zudem noch einen anderen Namen haben soll, könnte 2015 bereits zweieinhalb Jahre älter gewesen sein. „Ob 17 oder 19 - ich hätte ihn so oder so zum HSV geholt“, sagte Labbadia.