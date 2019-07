Spätes 1:1 gegen Darmstadt : Hunt bewahrt HSV vor Fehlstart

Hamburg Beim Saisonstart des Hamburger SV gegen Darmstadt 98 hatte es lange nach einer Niederlage für die Hanseaten ausgesehen. Dann pfiff der Schiedsrichter Elfmeter.

Aaron Hunt hat den Hamburger SV vor einem kapitalen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Mit einem erst nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter rettete der Kapitän dem runderneuerten HSV am Sonntag bei dessen Heimpremiere in der 8. Minute der Nachspielzeit das allerdings hochverdiente 1:1 (0:0) gegen Darmstadt 98.