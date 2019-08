Spiegel-Bericht : HSV schon 2016 über Zweifel an Jattas Identität informiert

HSV schon 2016 über Zweifel an Jattas Identität informiert

Hamburg Der Hamburger SV soll bereits vor drei Jahren versucht haben, die Identität von Bakery Jatta zu klären. Aus den Dokumenten der Enthüllungsplattform Football Leaks soll hervorgehen, dass der HSV über Zweifel informiert war, berichtet der Spiegel.

Laut des Spiegel-Berichts soll ein Spielerberater einen HSV-Mitarbeiter bereits am 18. Januar 2016 auf Zweifel an der Identität Jattas hingewiesen haben. Ein Klubangestellter habe daraufhin versucht, den Spuren nachzugehen. Belastende oder entlastende Beweise habe er nicht gefunden. Sein "Hauptverdacht" sei, schrieb er laut Spiegel-Angaben Ende Januar 2016 in einer Mail, "dass es sich bei dem Spieler tatsächlich um Bakary Daffeh handeln könnte".