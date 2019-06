Quiz : Testen Sie Ihr Wissen zur Frauenfußball-WM 2019

Düsseldorf Heute beginnt in Frankreich die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Hier können Sie Ihr Wissen testen.

Am Freitag (7. Juni) beginnt die achte Frauenfußball-WM in Frankreich. Doch wissen Sie alles über die WM? Wer ist zum ersten Mal dabei? Und wer will seinen Titel verteidigen? Hier können Sie ihr Wissen testen.