Vorbereitung in der Bretagne : DFB-Frauen beziehen WM-Quartier mit Urlaubsflair

Bruz Nach der Ankunft in der Bretagne arbeiten die DFB-Frauen unter Hochdruck am Feinschliff für ihre WM-Mission. Das Quartier der Nationalspielerinnen verströmt eine trügerische Idylle.

Eine weitläufige Anlage, ganz viel Grün, dazu ein schöner Seeblick - das beschauliche erste WM-Quartier der deutschen Fußballerinnen verströmt selbst bei grauem Himmel Urlaubsflair. Doch statt Entspannung steht im "Domaine de Cice-Blossac", einem Vier-Sterne-Golfresort in der 20.000-Einwohner-Gemeinde Bruz im Südwesten von Rennes, der finale Feinschliff für die "Tour de France" an.

"Wir haben uns gleich sehr wohl gefühlt, das Hotel ist super schön, sehr idyllisch", sagte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz auf der ersten Pressekonferenz am Dienstag. Spielerinnen und Betreuerstab residieren in modernen Stelzenhäuser über dem Wasser, der Trainingsplatz ist eine 15-minütige Busfahrt entfernt. Zur Ablenkung stehen in einer Lounge Tischtennis-Platte und Gesellschaftsspiele parat.

War das Team am Vorabend nach einem durch ein Unwetter verspäteten Charterflug noch bei strahlend blauem Himmel gelandet, herrschte am Dienstag trübes Regenwetter. Trotzdem bat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg natürlich am Vormittag zum ersten Training, am Nachmittag stand eine öffentliche Einheit an.