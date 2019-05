Vor Fußball-WM : Popp fordert Veränderungen bei Terminen im Frauenfußball

Grassau Der Frauen-Fußball kämpft um mehr Zuschauer. Nationalspielerin Alexandra Popp hat einen Vorschlag, wie das gelingen kann.

Nationalmannschafts-Spielführerin Alexandra Popp wünscht sich wie in der Fußball-Bundesliga der Männer auch bei den Frauen feste Spielansetzungen. „Mit festen Terminen wäre viel mehr möglich, gerade im Zuschauerbereich“, sagte Popp in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). Die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg, die das Nationalteam bei der am 7. Juni beginnenden WM in Frankreich anführt, spielt bei ihrem Verein oft vor weniger als 2000 Fans.