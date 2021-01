Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler. Foto: dpa/Swen Pförtner

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute ist Spiiiiieltag! Fortuna empfängt im Topspiel die Fürther Kleeblätter. Anstoß in Düsseldorf ist um 18.30 Uhr. Wir tickern selbstverständlich live.

Lesen Sie auch Spiel gegen Greuther Fürth : So würden die RP-Reporter aufstellen

So ist es um das Personal bestellt Kevin Danso und Matthias Zimmermann konnten am Mittwoch und am Donnerstag voll mit der Mannschaft trainieren. Für Emmanuel Iyoha wird es noch nicht für den Kader reichen. Ebenso wenig für Jakub Piotrowski. Der Pole wurde aber am Dienstag negativ auf das Coronavirus getestet und konnte am Donnerstag anfangen, individuell zu trainieren.

Das ist auf dem Transfermarkt los Bis zum 1. Februar bleibt noch alles offen. Zahlreiche Aktivitäten wird es bei Fortuna nicht mehr geben, aber nach dem einen oder anderen Schnäppchen hält Spürnase und Sportvorstand Uwe Klein immer Ausschau.

Das haben wir heute im Angebot Natürlich wird auch unser Geschehen von dem Spiel am heutigen Abend bestimmt. Wir liefern, wie Sie es gewohnt sind, unmittelbar nach Abpfiff einen Spielbericht und unsere Einzelkritik. Anschließend werden wir die gespielten 90 Minuten noch kommentieren. Aber auch vorher haben wir noch allerhand Programm für Sie. So schauen wir unter anderem auf Uwe Röslers Jogi-Taktik.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 22. Januar. Wir reisen zurück ins Jahr 1963. Da ist ein Mann in Düsseldorf geboren worden, der sich im weiteren Verlauf seiner beruflichen Karriere als Reporter ganz der „launischen Diva“ verschrieben hat: Wir sagen als Kollegen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Bernd Jolitz!

Foto: rp/Laci Perenyi 24 Bilder Diese Spieler könnte Fortuna zurückholen

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag lassen unsere Fortuna-Reporter ihre Laptops und Aufnahmegeräte nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, pab)