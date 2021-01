Vor dem Fürth-Spiel : Warum Fortunas Trainer seine Stürmer in die Wäschekammer rief

Düsseldorf Am Freitag empfängt Fortuna Greuther Fürth zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Ob Trainer Uwe Rösler rotieren wird? Ungewiss. Seine Stürmer wissen indes schon, wer in den kommenden Spielen auflaufen wird.

Bei der Wahl der Aufstellung kommt es also auf die richtige Dosierung an. Daher rief Rösler die Protagonisten am Mittwoch-Morgen in der Wäschekammer zusammen. „Ich habe ihnen gesagt, wie die Planung in der nächsten Woche aussieht“, erzählt er. „Alle haben mit dem Kopf genickt und gelächelt.“ Es darf vermutet werden, dass Hennings nach seiner Startelf-Pause in Aue wieder in die Mannschaft rückt. Ob Karaman oder Kownacki gegen Fürth von Beginn an auflaufen, wird Rösler auch mit Blick auf den kommenden Dienstag entscheiden. Dann empfängt Fortuna den Spitzenreiter aus Hamburg.