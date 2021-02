Fortunas Kapitän lüftet Geheimnis : Dann verrät uns der Trainer die Aufstellung vor dem Spiel

Düsseldorf Wie ist eigentlich der Ablauf eines Fußballprofis vor einem wichtigen Ligaspiel? Und wann bekommen die Spieler die Aufstellung gesagt? Fortunas Kapitän Adam Bodzek lüftet das Geheimnis und erzählt, wann Trainer Uwe Rösler seinen Spielern diese wichtige Information verrät.

Zu Zeiten der Corona-Pandemie ist alles etwas anders. Natürlich auch im Profi-Fußball. Keine Zuschauer während des Spiels, kaum Interviews nach dem Spiel – der Ablauf für die Spieler hat sich deutlich geändert. Was viele Fans aber gar nicht wissen: Was machen die Profis eigentlich so vor einer Partie? Wir haben bei Fortunas Kapitän Adam Bodzek nachgefragt: Wie ist Ihr Tagesablauf, wenn Sie freitags um 18.30 Uhr ein Zweitliga-Spiel haben?