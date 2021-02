Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Klein. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Fortuna intensiviert die Vorbereitung auf das Spiel am kommenden Sonntag in Heidenheim. Um elf Uhr bittet Trainer Uwe Rösler seine Spieler daher zu einer Trainingseinheit.

So ist es um das Personal bestellt Neben Stürmer Emmanuel Iyoha, der sich nach seiner Muskelverletzung in Folge des Pfeifferschen Drüsenfiebers ganz langsam herankämpft, musste am Mittwoch Jamil Siebert das Training vorzeitig abbrechen. Ansonsten sind alle Spieler fit. Rösler darf sich also auf einen vollen Trainingsplatz freuen.

Das haben wir heute im Angebot Wir beantworten die Frage, wie Fortuna zukünftig auf der Torhüter-Position plant. Außerdem haben wir uns angeguckt, wie viele Punkte in den vergangenen Jahren zum Aufstieg gereicht haben.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 25. Februar. Reisen wir zurück ins Jahr 1923. Damals verlor Fortuna beim Solinger FC mit 4:7. Fortuna startete den dritten Versuch das Meisterschaftsspiel beim Solinger FC auszutragen. Die beiden ersten Ansetzungen fielen aus.

Fortuna nahm zunächst das Heft in die Hand und wurde durch den Führungstreffer belohnt. Die Freude währte nicht lange, und so glich Solingen durch Mittelstürmer Kurz aus. Fortuna kam viel über die Außen und ging erneut in Front. Es ging weiter Schlag auf Schlag. Die Rot-Schwarzen aus der Klingenstadt drängte Fortuna immer mehr in die Defensive und drehten in den letzten zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff den Rückstand in eine 3:2-Führung

Solingen drängte auch zu Beginn des 2. Abschnitts weiter auf den Kasten der Flingerer. Doch der Düsseldorfer Abwehrverbund verteidigte mit Glück und Geschick den knappen Rückstand und nutzte gar einen der wenigen Konter zum 3:3. Wer auf eine erneute Wende gehofft hatte, hatte die Rechnung ohne den Solinger Stürmführer Kurz gemacht, der den Kampf binnen einer Viertelstunde im Alleingang entschied. Durch einen lupenreinen Hattrick stellte er das Ergebnis auf 6:3.

Auf dem tiefen Boden des Sportplatz Schabergerstraße bekamen die Zuschauer noch je einen Treffer auf beiden Seiten zu bestaunen, ehe Schiedsrichter Hühmann die Partie mit einem Eishockey-Ergebnis von 7:4 beendete. Die damals noch kleine und nur regional bekannte Fortuna hatte einen heftigen Dämpfer auf den Weg zur Westdeutschen Spitzenmannschaft erhalten.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

