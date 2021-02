Laut „transfermarkt.de“ : Der Marktwert dieses Fortuna-Spielers ist um zwei Drittel gesunken

Düsseldorf Laut des Onlineportals „transfermarkt.de“ ist ein Spieler von Fortuna Düsseldorf nun ganze 200 Prozent weniger wert als noch im Vorjahr. Der Leidtragende sieht es gelassen und verspricht in den kommenden Spielen anzugreifen.

Es könnte für Fortuna in Bezug auf die Ablöse der Transferflop des Jahrzehnts werden. Insgesamt acht Millionen Euro nahm man für Dawid Kownacki in die Hand. Für 1,25 Millionen Euro lieh man den Polen im Frühjahr 2019 – also noch zu Bundesliga-Zeiten – von Sampdoria Genua aus. Kownacki überzeugte und trug mit vier Toren in zehn Spielen mit dazu bei, dass die Rheinländer souverän die Klasse hielten.

Seine annehmbare Quote trug dazu bei, dass sein Marktwert auf dem Onlineportal „transfermarkt.de“ in die Höhe schnellte. Sein Wert wurde im Sommer 2019 auf stolze neun Millionen Euro taxiert. Fortuna ging daraufhin ins Risiko und verpflichtete Kownacki ein halbes Jahr später fest. Nachschlag an Sampdoria: 6,75 Millionen Euro. Damit wurde der heute 23-Jährige zum teuersten Fortuna-Spieler aller Zeiten.

Doch der Pole konnte seine Torquote nicht halten. Und nicht nur das: Neben des vermeidbaren Abstiegs in die Zweitklassigkeit wurde die Welt auch durch die Corona-Pandemie aus ihren Angeln gerissen. Die Folge: Der Marktwert vieler Spieler stürzte rapide ab. Eineinhalb Jahre nach Kownackis Marktwert-Hoch ist er mittlerweile „nur“ noch drei Millionen Euro wert. Ein Minus von 200 Prozent. Eine Horrorbilanz.

