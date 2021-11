So würden wir aufstellen : Diese elf Fortuna-Spieler müssen in Dresden ihr Kämpferherz zeigen

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf bei Dynamo Dresden aussehen

Meinung Dresden Fortuna wird in Dresden aller Voraussicht nach auf ein Team treffen, das bereit ist, über 90 Minuten zu kämpfen. Mit solchen Teams haben sich die Düsseldorfer bislang immer recht schwer getan. Welchen Spielern am ehesten zuzutrauen ist, sich dagegenzustemmen. So würden wir aufstellen.