Nach Niederlage der „Zwoten“ : Fortuna zieht Einspruch gegen Spielwertung in Essen zurück

Fortuna zieht Einspruch gegen Spielwertung in Essen zurück

Fortunas Oliver Fink durfte wegen eines Formfehlers nicht am Spiel in Essen teilnehmen. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Fortuna hat den Einspruch gegen die Wertung des Spiels der „Zwoten“ gegen Rot-Weiss Essen zurückgezogen. Nun trifft man erneut auf RWE. Dort gibt es zwei Corona-Fälle zu verkraften.

„Für uns war es wichtig, dass wir unseren Rechtsanspruch vertreten haben, weil wir uns definitiv ungerecht behandelt gefühlt haben. Es war uns wichtig, dass nicht einfach laufen zu lassen“, sagte Schaefer. „Es ging uns einfach darum, auf die Situation aufmerksam zu machen, weil das ja in Zukunft wieder passieren kann.“

Am Freitagabend (19 Uhr, Paul-Janes-Stadion) empfängt die „Zwote“ die Essener zum Rückspiel – und diesmal erlebt der Tabellen-Zweite eine unruhige Vorbereitung. Am Mittwoch gab der Klub bekannt, dass die PCR-Testungen vor dem anstehenden DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Holstein Kiel zwei positive Befunde ergeben haben: Amara Condé und Oguzhan Kefkir befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Austragung der Partie gegen Fortunas „Zwote“ ist aktuell jedoch nicht gefährdet.