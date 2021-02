Fortunas Innenverteidiger : Langstreckenläufe mag Sprinter Kevin Danso gar nicht

Düsseldorf Kevin Danso ist aus Fortunas Startelf gar nicht mehr wegzudenken. Der Innenverteidiger ist der Schnellste und der Zweikampfstärkste im Kader – aber er läuft von allen Feldspielern im Schnitt die wenigsten Kilometer. Das jedoch hatte er bislang gar nicht gewusst.

Auf dem Platz fällt es den gegnerischen Stürmern immer schwerer, Kevin Danso zu überraschen. Der 22-Jährige hat sich nach ein paar Startproblemen zu einer absoluten Stütze der Fortuna-Abwehr entwickelt, er ist für die Anfangsformation auch am Sonntag in der Partie beim 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr) gesetzt.

Im Videointerview dagegen gelingt eine kleine Überraschung. Denn ausgerechnet Danso, der statistisch nachgewiesen schnellste und zweikampfstärkste Fortune, liegt in einer anderen Statistik ganz hinten. Mit nur 9,74 Kilometern läuft der Österreicher im Durchschnitt pro gespielte 90 Minuten von allen Düsseldorfer Feldspielern am wenigsten, unterboten nur von den Torhütern Florian Kastenmeier und Raphael Wolf . „Was? Ist das wirklich so?“, fragt er mit großen Augen. „Diese Statistik kannte ich ja noch gar nicht.“

Die goldene Brücke, dass dieser Wert sicher mit seinem guten Stellungsspiel zu tun habe, möchte Danso gar nicht betreten. „Das könnte ich jetzt natürlich gut behaupten“, sagt er lachend, „aber tatsächlich weiß ich gar nicht, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit unserer hohen Verteidigungslinie zusammenhängt, Da stehen wir Innenverteidiger weit vorn und müssen daher nicht so lange Wege zurücklegen.“ Gestützt wird Dansos Vermutung dadurch, dass sein Partner in der Abwehrzentrale, Andre Hoffmann, mit durchschnittlich 10,20 Kilometern der Vorletzte in der Fortuna-Statistik ist.