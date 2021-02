Fortuna-Profi Rouwen Hennings : „Ich will keinen Impfstoff haben, weil ich Fußballer bin“

Update Düsseldorf Fortuna-Profi Rouwen Hennings will bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes keinen Vorzug eingeräumt bekommen, nur weil er Fußballspieler ist. Das vorpreschen einiger in der Branche empfindet der Angreifer als völlig unangemessen.

Bis zum Herbst will die Bundesregierung allen Deutschen ein Impfangebot machen. Vorausgesetzt, man will es auch. Sehr wahrscheinlich wird es also noch eine ganze Weile dauern, bis das Land wieder in den Normalbetrieb zurückkehren kann. Das gilt natürlich auch für die Fußballbranche, die zwar ihre Spiele austragen darf. Wann aber Zuschauer wieder in die Stadien dürfen, ist derzeit noch völlig offen.