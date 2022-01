Vorher Vertrag bis 2025 verlängert : An diesen Verein leiht Fortuna Shipnoski aus

Update Düsseldorf Die Erwartungen in ihn waren groß. Doch unter Christian Preußer konnte sich der Flügelspieler bisher nicht durchsetzen. Deshalb soll Nicklas Shipnoski nun beim einem anderen Verein Spielpraxis sammeln. Warum sein Vertrag dennoch bis 2025 verlängert worden ist.

Fortuna Düsseldorf verleiht Nicklas Shipnoski ohne eine Kaufoption an den SSV Jahn Regensburg . Der Flügelspieler wird in den kommenden anderthalb Jahren für die Ostbayern auflaufen. Zudem hat die Fortuna den Vertrag mit dem 24-Jährigen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Nicklas Shipnoski kam im vergangenen Sommer vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken nach Düsseldorf. In der Hinrunde der Zweitliga-Saison 2021/22 lief der Offensivmann elf Mal für die Rot-Weißen auf, darunter ein Mal von Beginn an.

Shipnoski hatte in der vergangenen Saison die Dritte Liga ganz schön durcheinandergewirbelt. Am Ende standen nach 33 Einsätzen (13 davon über 90 Minuten) 15 Tore und neun Vorlagen. Nun, eine Spielklasse höher, merkt man ihm schon an, dass noch nicht alles so leicht von der Hand geht. Der 24-Jährige ist ein absolutes Talent, er bringt alles mit, um den Durchbruch auch auf der großen Bühne zu schaffen. Bei Fortuna hat das zunächst nicht geklappt.