Torjäger kommt für zweieinhalb Jahre : Fortuna verpflichtet Daniel Ginczek vom VfL Wolfsburg

Düsseldorf Fortuna hat kurz vor Toresschluss noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Ginczek verpflichtet. Der Angreifer kommt vom VfL Wolfsburg nach Düsseldorf und unterschreibt einen zweieinhalb Jahres Vertrag. Was er selbst zu seinem Wechsel sagt.

In seiner Profi-Karriere spielte er für den VfL Bochum, den FC St. Pauli, den 1. FC Nürnberg, den VfB Stuttgart und zuletzt für den VfL Wolfsburg. Dabei lief er 120 Mal in der Bundesliga (29 Tore) und 79 Mal in der Zweiten Liga (27 Treffer) auf. Hinzu kommen fünf Einsätze in der Europa League und einer in der Champions League.