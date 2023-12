Handball-Regionalliga TV Korschenbroich treibt Personalplanungen zügig voran

In Henrik Schiffmann bleibt den Korschenbroichern ein absoluter Leistungsträger erhalten, der 30 Jahre alte Linkshänder bleibt mindestens bis zum 30. Juni 2025 und steht damit bereits vor seiner achten Saison im TVK-Trikot. „Henrik ist auf und neben dem Feld ein Spieler, der das Team führt und seit mehreren Jahren einer unserer Topscorer. Für unsere Kaderplanung war die Vertragsverlängerung mit ihm enorm wichtig“, sagte Weyerbrock. Ein Leistungsträger ist auch Steffen Brinkhues, der 26-Jährige unterschrieb ebenfalls einen Kontrakt bis 2025. Danach meinte er: „Ich fühle mich super wohl beim TVK. Daher gab es für mich auch keinen Anlass, etwas anderes in Betracht zu ziehen, als meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.“ Dagegen wird der im Sommer vom Neusser HV gekommene Daniel Küpper Ventura die Korschenbroicher nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Auch die beiden Außenspieler Marcus Neven und Lukas Bark verabschieden sich. Der 22-jährige Neven wird im Sommer vier Spielzeiten für den TV absolviert haben. „Der Verein und die Fans werden bei mir immer in guter Erinnerung bleiben und wie heißt es so schön, niemals geht man so ganz. Danke für alles“, sagte Marcus Neven. Lukas Bark trägt ebenfalls im vierten Jahr das Trikot des TVK. „Es war wirklich eine tolle Zeit, auf die man gerne zurückschaut. Danke für alles“, sagte Bark.