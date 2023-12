Hinrundenzeugnis, Teil vier – die Angreifer Dieser Profi ist für die Fortuna-Fans der beste Spieler der bisherigen Saison

Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften – dieser alten Fußball-Weisheit ist so mancher längst überdrüssig. Doch an ihr haftet eben ein gewisser Wahrheitsgehalt, was man am Beispiel von Fortuna derzeit gut demonstrieren kann. Mit 37 Treffern stellen die Düsseldorfer den besten Sturm der Zweiten Liga, weil sie aber auch schon 21 Gegentore kassiert haben, reicht es zum Jahreswechsel nicht zu mehr als dem (trotzdem guten) vierten Tabellenplatz.