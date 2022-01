Kommentator des EM-Finals : Oliver Schmidt spricht über seine Liebe zur Fortuna

Düsseldorf ZDF-Kommentator Oliver Schmidt ist glühender Fortuna-Fan. Der 50-Jährige hat unter anderem das EM-Finale zwischen England und Italien kommentiert. Warum er dennoch mit Fortuna die besten Sportmomente erlebt. Und er zur Personalie Christian Preußer sagt.

Da wären beispielsweise die Toten Hosen. Die enge Verbindung zwischen der Musikgruppe und Fortuna entstand Ende der 80er-Jahre. Damals hatte der Verein noch keine großen Sponsoren, benötigte aber finanzielle Unterstützung. Also entschlossen sich die Toten Hosen dazu, einen kleinen Teil ihrer Ticketeinnahmen an die Rot-Weißen zu spenden.

Nicht ganz so entscheidend für die sportliche Zukunft der Düsseldorfer, aber mindestens genauso glühender Fan ist Oliver Schmidt. Der ZDF-Kommentator wurde im vergangenen Sommer einem größeren Millionen-Publikum bekannt, weil er das EM-Finale zwischen Italien und England kommentieren durfte. War das also auch sein Sportmoment des Jahres 2021?

„Das ist schwierig. Ich könnte sagen, irgendein Sieg von Fortuna Düsseldorf, doch davon gab es auch nicht so viele“, Kostenpflichtiger Inhalt sagte er im Interview mit unserer Redaktion. „Im Februar hat Schottland in England bei den Six Nations im Rugby gewonnen. Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren. Das habe ich bei den Kollegen von Dazn geschaut, das war ein super Sportmoment. Und jedes Mal, wenn Fortuna so etwas wie Fußball spielt. Das ist auch toll, aber leider auch selten.“