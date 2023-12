Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 3 Wie ein insolventer Sponsor der Fortuna Sorgen bereitete

Am 26. April wurde das Insolvenzverfahren am Amtsgericht Düsseldorf eröffnet, vorläufiger Insolvenzverwalter ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Biner Bähr. Dass C&K Logistik seine Rechnungen aktuell nicht mehr zahlen kann, kommt überraschend. Denn noch im Januar hatte Fortuna Düsseldorf einen knapp zehnminütigen Werbefilm am neu eröffneten Standort in Duisburg gedreht. Darin ist Dirk Dumnick zu sehen, der im Januar Riza Cerit als Geschäftsführer von C&K abgelöst hat. Das Areal in Duisburg ist eine fast 30.000 Quadratmeter große Logistikfläche, die erst im Mai 2022 an das Unternehmen übergeben wurde. Ein Jahr später jetzt also die Pleite.