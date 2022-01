Zweiter Transfer des Tages : Fortuna verpflichtet Innenverteidiger de Wijs

Düsseldorf Fortuna hat nach Angreifer Daniel Ginczek an diesem Samstag auch noch einen weiteren Transfer in trockene Tücher gebracht. Der Düsseldorfer Zweitligist leiht Innenverteidiger Jordy de Wijs für ein halbes Jahr aus England aus.

Der Samstag sollte ein intensiver Tag für die Verantworlichen von Fortuna Düsseldorf werden. Nach Angreifer Daniel Ginczek, dessen Verpflichtung bereits am Mittag bekanntgegeben wurde, steht nun ein weiterer Transfer fest: Innenverteidiger Jordy de Wijs vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers wird ohne Kaufoption bis zum 30. Juni 2022 ausgeliehen.

„Mit Jordy de Wijs haben wir einen Spieler von der Fortuna überzeugen können, mit dem wir auf der Innenverteidiger-Position zusätzliche Qualität bekommen“, befindet Sportvorstand Klaus Allofs in einem offiziellen Vereinsstatement. „Jordy hat in den Niederlanden und in England schon viel Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns, dass er unser Team in der restlichen Saison verstärkt.“

Der Niederländer, der die Rückennummer 30 tragen wird, wurde in der Jugend der PSV Eindhoven ausgebildet und schaffte dort 2015 den Sprung zu den Profis. Für den niederländischen Topklub spielte der Innenverteidiger zwei Mal in der Champions League und zwei Mal in der Eredivisie.

„Jordy ist der gesuchte Linksfuß für die Innenverteidigung. Er ist sehr robust und zweikampfstark“, sagt Trainer Christian Preußer. „Mit ihm vergrößern sich unsere Möglichkeiten in der Defensive. Wir sind sehr froh, ihn zu bekommen.“

In der ersten niederländischen Liga lief de Wijs zudem 34 Mal für Excelsior Rotterdam auf. 2018 wechselte der heute 27-Jährige nach England. Seitdem kam der neunmalige U-Nationalspieler unter anderem in 88 Spielen in der Championship für Hull City und die Queens Park Rangers zum Einsatz.

Auch der Spieler selbst schaut voller Zuversicht auf die anstehenden Aufgaben im deutschen Unterhaus. „Die englische Championship ist ein sehr harter Wettbewerb. Deshalb denke ich, dass ich gut in die 2. Bundesliga passe“, erklärt er. „Fortuna hat ein tolles Stadion - ich freue mich auf die Herausforderung hier und möchte mich schnell eingewöhnen, damit ich meine Stärken für das Team einbringen kann, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.“

(pab)