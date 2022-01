Ex-Profi war Kapitän in Regionalliga : Was Feinbier zur Krise bei Fortuna sagt

Düsseldorf Er war Kapitän von Fortuna, als der Verein noch in der Regionalliga spielte. Noch immer beobachtet der ehemalige Stürmer die Entwicklung in Düsseldorf ganz genau. War er zur Arbeit von Trainer Christian Preußer sagt. Was jetzt passieren sollte.

Als 17-Jähriger gab Marcus Feinbier 1987 sein Debüt in der Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen. Insgesamt bestritt er dort 69 Bundesligaspiele und erzielte dabei drei Tore, bevor er 1992 in die Zweite Liga zu Hertha BSC wechselte. Die Liste seiner weiteren Stationen ist durchaus imposant – Hertha BSC, Wuppertaler SV, Aachen, Wattenscheid, Nürnberg, Ahlen, Fürth und bevor er in Elversberg seine Karriere beendete, kickte er auch noch zwei Jahre für Fortuna. Er war zu Regionalligazeiten als Kapitän (2005 bis 2007) entsprechend eines der Gesichter des damaligen Teams.

Und natürlich verfolgt der gebürtige Berliner auch heute noch intensiv den Weg der Düsseldorfer. Nun hat er der „Sportstadt“ ein Interview gegeben.

Feinbier über...

...seine Verbindung zur Fortuna: „Ich schaue schon die Spiele, und es ist wieder einmal bei der Fortuna nicht so, wie man es sich erhofft hat. So verkehrt spielen sie nicht, aber da fehlt die Konstanz. Entweder bekommen sie eine Partie nicht über die Runden oder bekommen früh Gegentore und laufen denen hinterher wie jetzt im letzten Spiel. Wenn man das zusammenzählt, steht man da, wo man nicht hinwill.“

...nötige Veränderungen: „Die Mannschaft ist gefordert, denn sie hat die Qualität, sich auch gegen den Antilauf zu stemmen. Wenn du dann so ein dreckiges Spiel gewonnen hast, könnte das ein Schlüssel und die Befreiung sein. Nach einem oder zwei guten Spielen wie gegen Darmstadt und St. Pauli kannst du die Sicherheit jedoch noch nicht komplett wieder haben. Da ist dann auch der Trainer gefordert, denn du hast ja gezeigt, wenn alle an einem Strang ziehen, funktioniert es. In der 2. Liga musst du unbedingt Konstanz zeigen. Das geht nur, wenn alle Spieler ihre persönliche Leistung bringen und darüber die Mannschaft dann funktioniert. Es ist noch genug Zeit, aber jetzt müssen alle wach sein.“

...die Gefahr, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt: „Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Im Unterbewusstsein ist das aber drin: der Trainer ist schuld. Das habe ich noch nie gemocht, denn im Endeffekt steht die Mannschaft auf dem Platz. Der Trainer macht sicherlich auch Fehler, aber das als Alibi zu nehmen, finde ich nicht korrekt. Verlangt ist, dass alle Spieler das Mögliche herausholen und alles geben. Es geht um Existenzen, und nur wenn die Mannschaft gut ist, können die Spieler auf sich aufmerksam machen. Wenn dann ein Vertrag ausläuft, kann es sein, dass ein Profi sich zu viel umschaut. Zwölf Verträge laufen aus, das ist in dieser Situation nicht förderlich für das Team. Allenfalls diese Situation kann ich mir vorstellen.“

...über die Chancen von Fortuna, die Klasse zu halten: „Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin auch der Meinung, Fortuna müsste in der Bundesliga spielen. Das schaffen andere auch ohne viel Geld. Großer Zusammenhalt und als Einheit zu wirken, wäre entscheidend. Eigentlich hat Düsseldorf gute Voraussetzungen. Diese Saison ist mal wieder verkorkst, es darf jetzt nicht alles so abbröckeln.“

