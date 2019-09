Sportvorstand Lutz Pfannenstiel im Gespräch : Leihgeschäfte sind nur ein Zwischenschritt für Fortuna

Exklusiv Düsseldorf Noch kann sich Fortuna nicht jeden Spieler leisten, der den Kader auf ein neues Niveau heben würde. Deshalb greift Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf Leihgeschäfte zurück – noch.

Der 46-Jährige holte im Sommer unter anderem US-Nationaltorwart Zack Steffen von Manchester City und Mittelfeldpspieler Lewis Baker vom FC Chelsea auf Leihbasis zur Fortuna. „Noch müssen wir darauf zurückgreifen. Aber mittlerweile können wir auch Leihgeschäfte mit einer Kaufoption abschließen. Das heißt, wir haben das Heft des Handelns in der Hand“, sagt Pfannenstiel. „Fortuna-Fans fragen mich schon häufiger: ,Warum kauft ihr den denn nicht?’ Ganz einfach, weil wir ihn nicht kaufen können. Ich würde sehr gerne mehr Spieler kaufen. Ich vergleiche das so: Du bist auf die Hochzeit eines reichen Freundes eingeladen und musst in einem Smoking auftauchen. Als junger Mann hast du aber kein Geld, um einen zu kaufen. Also leihst du dir einen Smoking, um gut auszusehen. Und wenn du dann mal mehr Geld verdienst, kaufst du dir eben einen Smoking in Schwarz, einen in Blau und einen in Rot. Was ich sagen will: Leihgeschäfte sind nur ein Zwischenschritt auf dem Weg der Fortuna.“