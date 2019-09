Ex-Fortune eröffnet Café in Köln : Das neue Leben des Hamza Cakir

Köln Fortunas früherer Innenverteidiger Hamza Cakir ist jetzt Gastronom. In seiner Heimatstadt Köln eröffnete die Familie unter der Leitung von Schwiegermutter Elif Erus Acu ein Café, das türkische Spezialitäten anbietet.

Mit vielem hatte Hamza Cakir im Vorfeld gerechnet, sich manches Szenario ausgemalt. Mit dem, was dann eintraf, allerdings nicht. „Ab dem späten Vormittag haben uns die Leute die Bude eingerannt“, berichtet der ehemalige Fortuna-Profi. „Gut, dass wir am ersten Tag ohnehin um 14 Uhr schließen wollten, wir hätten sonst keine Waren mehr anbieten können.“

Hilfreich war natürlich auch, dass Cakir während seiner Profijahre, die er von 2004 bis 2010 auch bei Fortuna verbrachte, sein Geld nicht verprasste, sondern immer etwas beiseite legte. Und so konnte er nun mithelfen, in dem Kölner Stadtteil, in dem er 1985 geboren wurde, ein neues Standbein aufzubauen. In einer Lage, die für ein buntes Publikum mit vielen jungen Kunden attraktiv ist.