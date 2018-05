Fortuna Düsseldorf: Kaan Ayhan sucht sein Trikot - und findet es bei Bibiana Steinhaus

Nürnberg Kaan Ayhan hat Fortuna Düsseldorf mit seinem späten Tor in Nürnberg zur Zweitliga-Meisterschaft geschossen. Danach warf er im Jubel sein Trikot weg - und holte sich die „schönste Gelbe Karte“ seines Lebens ab.

Als Kaan Ayhan in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch das nicht mehr für möglich gehaltene Tor zum 3:2-Sieg in Nürnberg erzielte und seine Mannschaft damit zum Zweitligameister kürte, explodierte die Stimmung unter den Fortunen. Der Torschütze rannte wie entfesselt in die Kurve zu den 6000 Düsseldorfer Anhängern. Auf seinem Weg dorthin entledigte er sich seines Trikots und warf es weg.