Fortuna Düsseldorf freut sich aufs Finale um den Zweitliga-Titel

Düsseldorf Der Sieger des Düsseldorfer Gastspiels beim 1. FC Nürnberg am Sonntag ist Meister der 2. Bundesliga, wobei den Mittelfranken ein Unentschieden genügt. Bis zu 6000 Düsseldorfer Fans begleiten Fortuna zum Duell der Bundesliga-Aufsteiger.

Zum letzten Mal geht es für Fortuna Düsseldorfs Fußballprofis in dieser Saison um Punkte – und in diesem Fall sogar zusätzlich um die Trophäe für den Zweitliga-Meister. Um diese zu holen, muss die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg gewinnen. Beide Teams sind punktgleich, doch die Gastgeber aus Mittelfranken haben die bessere Tordifferenz, so dass ihnen ein Unentschieden für das Erringen des Meistertitels genügt. In die Bundesliga aufgestiegen sind der FCN und die Fortuna ohnehin schon.