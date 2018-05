1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf: Aufsteiger zu Gast beim Aufsteiger

Düsseldorf Die beiden großen Gewinner der Zweitliga-Saison spielen den Meister aus: Der 1. FC Nürnberg erwartet am Sonntag die Fortuna. Die Fakten zum Spiel.

Stärken und Schwächen Nichts deutete zu Saisonbeginn darauf hin, dass diese beiden Klubs die beiden Aufstiegsplätze belegen könnten. Fortuna hatte sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet. Und auch die Nürnberger gehörten mit einem im Profibereich unerfahrenen Chefcoach, einem Team, das in der Saison zuvor ebenfalls lange um den Klassenerhalt gekämpft hatte und einem riesigen Schuldenberg nicht unbedingt zu den ersten Aufstiegskandidaten. Doch die Mittelfranken besitzen wie die Düsseldorfer die richtige Balance aus Routine und jugendlichem Elan, verfügen über ein funktionierendes Kollektiv. Zu den Leistungsträgern gehören Enrico Valentini, Georg Margreitter, Ewerton und Tim Leibold in einer verlässlichen Abwehrkette, Mittelfeldmotor und Kapitän Hanno Behrens sowie Allrounder Eduard Löwen und Torjäger Mikael Ishak.

Der direkte Vergleich Wenn Fortuna auf den "Club" traf, dann hatte sie meist nicht viel zu bestellen. In der Bundesliga stehen vier Siegen 13 Niederlagen gegenüber, dazu kommen sieben Remis. In der 2. Liga ist die Bilanz auch nicht viel besser, da steht sie bei vier Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen. Während Fortuna zu Bundesligazeiten noch nie ein Erfolg am Valznerweiher gelungen ist, so ist die Auswärtsbilanz in der 2. Liga aber sogar besser als daheim. Drei von fünf dieser Partien in Nürnberg haben die Düsseldorfer gewonnen. Im vergangenen Jahr gab es einen 3:2-Sieg. Jerome Kiesewetter, Rouwen Hennings und ein Eigentor des Nürnbergers Abdelhamid Sabiri in der 88. Minute sorgten für die Treffer. Es war der letztlich entscheidende Schritt zum Klassenerhalt.