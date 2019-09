Fortuna-Trainer Funkel über Pfannenstiel : „Er könnte selbst beim Papst anrufen und kommt durch“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf empfängt am Freitag den VfL Wolfsburg. Im Vorlauf des Spiels hat sich Trainer Funkel bei Dazn über seine Ziele mit Fortuna, seine erste Gelbe Karte als Trainer und Sportdirektor Lutz Pfannenstiel geäußert.

Friedhelm Funkel erwartet ein schweres Spiel am Freitag (20.30 Uhr/live bei Dazn) gegen den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger kommen mit sieben Punkten, in dieser Saison noch ungeschlagen, in die Landeshauptstadt. „Da kommt eine sehr große Wucht auf uns zu“, sagt Funkel in einem ausführlichen Interview mit dem Streamingdienst Dazn. Die „Wölfe“ hätten sich unter dem neuen Trainer, Oliver Glasner, taktisch ein bisschen verändert, spielten in dieser Saison schneller nach vorne als noch in der Vorsaison. Der wichtigste Anspielpunkt in der Spitze sei da natürlich Stürmer Wout Weghorst. „Den müssen wir versuchen, in den Griff zu kriegen. Es wird eine schwere Aufgabe für uns“, sagt Funkel.