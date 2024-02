Gegen Karlsruhe gesperrt Warum Fortuna-Profi de Wijs trotzdem optimistisch bleibt

Für Verteidiger Jordy de Wijs kam es noch bitterer. In der Nachspielzeit zeigte ihm Schiedsrichter Richard Hempel eine Verwarnung. Der Niederländer hatte bereits vier Gelbe Karten auf dem Konto und muss nun beim Auswärtsspiel in Karlsruhe am kommenden Wochenende zuschauen. „Es war nicht so schlau, dass ich mich dann manchmal so über den Schiedsrichter ärgere“, gesteht de Wijs ein.