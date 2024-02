Neue Aufgabe im Sommer Jakob Scheller heuert in Nettetal an

Für Scheller, der Ur-Brüggener ist, ist es der erste Vereinswechsel – bereits in der Jugend schnürte der 34-Jährige die Schuhe für TuRa. Im Seniorenbereich avancierte er direkt zum Leistungstrainer der ersten Mannschaft und hatte auch erheblichen Anteil daran, dass Brüggen am Saisonende 2015/16 den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte. Insgesamt spielte Scheller elf Jahre für die erste Mannschaft von TuRa. Nach seiner aktiven Laufbahn tauschte er dann die Rollen und übernahm den Bezirksligisten als Trainer. Durch ihn herrschte wieder Konstanz auf der Trainerbank, es folgte eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft, sodass Scheller aus einem Abstiegskandidaten eine Mannschaft formte, die sich in der Bezirksliga etablierte. Neben der Vizemeisterschaft 2021/22 folgte ein Jahr später ein guter dritter Platz. Doch in dieser Spielzeit stagnierte es in der Mannschaft, Scheller gab sein Amt freiwillig auf. „Es ist besser, wenn ein anderer Trainer die Mannschaft begleitet“, sagte er damals. Nun führt sein Weg bei Nettetal weiter.