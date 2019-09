Verletzungssorgen plagen Fortuna : Hoffmann und Ampomah liegen flach

Düsseldorf Neben den zahlreichen Verletzten bei Fortuna plagen sich nun auch noch Andre Hoffmann und Nana Ampomah mit einem grippalen Infekt umher. Ob sie am Freitag spielen können, ist mehr als fraglich.

Alles war angerichtet. Nana Ampomah hatte seinen Muskelfaserriss auskuriert und drei Tore im Testspiel gegen Schwarz-Weiß 06 erzielt. Anschließend kündigte Friedhelm Funkel an, dass der ghanaische Flügelstürmer in den Kader für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr) rücken wird . Doch aus dem Debüt für den teuersten Zugang der Vereinsgeschichte könnte nun doch nichts werden. Ampomah liegt – genau wie Andre Hoffmann – mit einem grippalen Infekt flach.

Funkel äußerte sich am Rande des Trainings am Dienstag eher skeptisch, was die Einsatzchancen der beiden für den Freitag angeht. Somit verschärfen sich die Personalsorgen noch einmal deutlich – vor allem in der Innenverteidigung. Sollte Hoffmann ausfallen, wird ihn wohl Robin Bormuth oder Adam Bodzek ersetzen müssen, da ein Einsatz von Kasim Adams nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel wohl noch zu früh kommen würde.