Trotz Nichtabstiegsplatz Regionalligist Wegberg-Beeck trennt sich von Trainer Mark Zeh

Eine Hängepartie wird bereits am Mittwoch abgearbeitet. Dann kommt der Tabellenfünfte Fortuna Köln ins Waldstadion (Anstoß 19.30 Uhr). Der Einstand des Duos Schmalenberg/Houben lässt also nicht lange auf sich warten. Die ambitionierten Südstädter haben aktuell zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Alemannia Aachen, liegen also deutlich hinter den eigenen Erwartungen. Folglich wird für die Elf von Trainer Markus von Ahlen nur ein Sieg zählen, um den Rückstand auf sieben Zähler zu verkürzen – ein Remis würde sich für die Kölner bereits wie eine Niederlage anfühlen. Beeck könnte umgekehrt mit einer Punkteteilung dagegen sicherlich leben – es wäre der erste Zähler seit dem 1:1 gegen Velbert Anfang November. Seitdem folgten in Liga und Pokal fünf Niederlagen in Serie.